Opel versinkt in Laubegast in der Elbe: Was wird jetzt aus dem Auto?

Die Einsatzkräfte mussten ihre Suche mehrmals abbrechen. © Roland Halkasch

Während er am Abend des 11. Februar in aller Ruhe in einer Laubegaster Pizzeria stand und auf sein Essen wartete, rollte der Opel eines jungen Mannes einfach in die Elbe.

Aufgeregte Passanten hatten laut Polizei den Besitzer alarmiert und berichtet, dass sie ein Auto stromabwärts treibend auf dem Wasser entdeckt hatten. Mit Schrecken musste der 27-Jährige kurz darauf zusehen, wie sein Fahrzeug versank.

Um das Auto zu finden, fuhren Polizei und Feuerwehr sowie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) schwere Geschütze auf. Rettungsboote wurden aufs Wasser gelassen, die Elbe zusätzlich mit Beleuchtungsmasten der Löschfahrzeuge ausgestrahlt - leider vergebens.

Auch die Flächenpeilung der Fahrrinne und des Fahrwassers sowie die Suche mit einem Echolot im Uferbereich in den folgenden Tagen blieben erfolglos, wie ein Sprecher des WSA gegenüber t-online sagte. Ein Elbpegel von 4,5 Metern, starke Strömung und der veränderte Flusslauf erschwerten die Suche.

Erst vergangenen Mittwoch konnte das Auto endlich geortet werden. Der Fundort? Der Uferbereich des "Laubegaster Lachen" - also gar nicht so weit entfernt. Doch geborgen wird der Opel offenbar (erstmal) nicht...