Paradies für Leckermäuler: In der "Glocke" schlägt die Stunde für Kuchen & Co.

Lisa Schaefer (34) und Tino Götz (30) laden zu Kaffee und Kuchen in "Die Glocke" am Martin-Luther-Platz ein.

Seit voriger Woche betreibt ein junges Quartett das Café am Lutherplatz in Dresden, das bis dato von der Bio-Konditorei und Bäckerei "Bucheckchen" geführt wurde.

"Wir werden auch weiterhin von Bucheckchen beliefert", versichert lachend Lisa Marie Schaefer (34).

Die Psychologin übernahm mit Tino Götz (30), Marwin Heinemann (32) und Natalie Brindle (30) das Café. "Wir vier kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen. Aber wir alle haben schon in der Gastro gearbeitet. Wir bringen Erfahrung mit und Begeisterung. Wir lieben es, Menschen zu bewirten."

Und sie beweisen, wie lecker Nachhaltigkeit schmecken kann. Ob Frühstück (9-14 Uhr) oder Backware - alle Zutaten kommen aus biologischem Anbau. Speisen, Torten, Kuchen, Brot und Brötchen sind vegetarisch oder vegan. Nichts wird weggeworfen. Ware vom Vortag gibt's zum halben Preis. Oder wird an die "Tag2 Bäckerei" in der Kamenzer Straße abgegeben.

"Bleibt immer noch was übrig, rufen wir bei foodsharing an, die Lebensmittel an soziale Einrichtungen abgeben", so Götz.