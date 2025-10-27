Parkeisenbahn-Saison bald zu Ende: Das ist die Bilanz
Auch wenn die Wetterbedingungen in diesem Jahr alles andere als ideal gewesen wären, seien die Besucherzahlen stabil geblieben, wie eine Sprecherin mitteilte.
So seien seit Saisonstart im April knapp 220.000 Gäste mit der Bahn gefahren, die Besucherzahlen aus dem Vorjahr dürften damit noch übertroffen werden.
Zu den Saison-Höhepunkten gehörten gleich zwei Jubiläen, die mit Touristen sowie Einheimischen gebührend gefeiert wurden.
Mehr als 4400 Gäste zelebrierten am 1. Juni bei einem Kinderfest am Bahnhof Zoo den 75. Geburtstag der Dresdner Parkeisenbahn.
Fast doppelt so viele Schaulustige zog es am 6. und 7. September zum Dampflokfest, bei welchem der 100. Geburtstag der Dampfloks "Lisa" und "Moritz" Anlass der Feierlichkeiten war. Wer in dieser Saison noch eine letzte Runde mit der Parkeisenbahn drehen möchte, hat bis zum 31. Oktober die Chance dazu.
Titelfoto: Robert Michael/dpa