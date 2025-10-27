Parkeisenbahn-Saison bald zu Ende: Das ist die Bilanz

Dresden - Die Saison der Dresdner Parkeisenbahn neigt sich dem Ende entgegen - und damit auch ein erfolgreiches Jubiläumsjahr.

Am 31. Oktober geht die erfolgreiche Jubiläumssaison der Dresdner Parkeisenbahn zu Ende. © Robert Michael/dpa

Auch wenn die Wetterbedingungen in diesem Jahr alles andere als ideal gewesen wären, seien die Besucherzahlen stabil geblieben, wie eine Sprecherin mitteilte.

So seien seit Saisonstart im April knapp 220.000 Gäste mit der Bahn gefahren, die Besucherzahlen aus dem Vorjahr dürften damit noch übertroffen werden.

Zu den Saison-Höhepunkten gehörten gleich zwei Jubiläen, die mit Touristen sowie Einheimischen gebührend gefeiert wurden.

Mehr als 4400 Gäste zelebrierten am 1. Juni bei einem Kinderfest am Bahnhof Zoo den 75. Geburtstag der Dresdner Parkeisenbahn.