TAG24-Reporter läuft einfach mal einen Halb-Marathon aus der Kalten

Dresden - Sportliche Wettkämpfe erleben Hochkonjunktur, ebenso wie der damit verbundene Lebensstil. So freut sich der Dresden-Marathon pünktlich zum 25. über Teilnehmerrekorde. Grund genug, zu fragen: Schafft man den (Halb-)Marathon auch untrainiert? TAG24-Reporter Erik Töpfer hat es probiert.

Die ersten Bananen verließen schon bald den schmerzenden Körper. © Norbert Neumann

Dieser Text entsteht unter Schmerz, Reue und Stolz. Ich bin wohl der Letzte meiner Generation, der weder Garmin-Uhr noch Rennrad besitzt. Dennoch bin ich umzingelt von selbsternannten High-Performern, die in Kneipen lieber Herzfrequenz-Statistiken diskutieren, statt ihre Leber zu trainieren.

Dieser Selbstversuch sollte sie zum Schweigen bringen. Ein Pamphlet, das die Morgenroutine in ihre Schranken weist. Hätte ich doch bloß auf sie gehört ...

Denn nun stehe ich hier. Zehn nach zehn mit Tausenden Läufern, deren Outfits mehr an Laufsteg als Marathon erinnern. Männer und Frauen, denen man die Lebensziele am Schweißband abliest.

Ich hielt es mit Marc Uwe Klings "Not-To-Do-Liste". Bislang ganz weit oben: jemals Joggen. Ich spürte toxisch-männliche Verachtung für Männer in hautengen Longsleeves. Nie wollte ich sein wie sie. Doch nun stehe ich hier.