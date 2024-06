Parkplatz-Ärger! Anwohner fühlen sich vom Rathaus verschaukelt

Dresden - An der Wernerstraße in Dresden -Löbtau fallen immer mehr Parkplätze weg. Und die wenigen, die noch da sind, werden durch Wohnmobile blockiert. Unter den Anwohnern herrscht dicke Luft.

Das alles wäre nur halb so wild, wenn die betroffenen Anlieger auf die gegenüberliegende Fläche ausweichen könnten. Dort ist Platz für eine zweistellige Zahl an Autos.

Fast drei Jahre später hat sich an der Parksituation nichts geändert.

Seit 2021 ist die gegenüberliegende Fläche unter dem Verkehrsbauwerk gesperrt. © Steffen Füssel

Auf TAG24-Nachfrage schrieb die Verwaltung nun: "Zur Berücksichtigung des Brandschutzes sind für das Parken unter der Brücke weitere Planungen notwendig."

Doch die dauern noch an. Davon hörten auch die Anwohner, machten aus der Not heraus der Verwaltung einen Vorschlag: den gesamten Bereich für Wohnwagen (meist höher als 1,90 Meter) sperren, um so das unkomplizierte Parken für Autos zu ermöglichen.

Doch "die Höhenbegrenzung ist nicht das maßgebende Problem", erklärte die Stadt.