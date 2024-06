Paul Kalkbrenner kommt am Freitag nach Dresden: So läuft der Bühnenaufbau!

Dresden - Am Freitag steigt auf dem Altmarkt eine einzigartige Show: Paul Kalkbrenner (46) kommt während seiner Tour für ein exklusives Konzert in die sächsische Landeshauptstadt. Die Vorbereitungen auf dem frisch sanierten Eventgelände mitten im Stadtzentrum laufen auf Hochtouren. TAG24 hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Auf dem Altmarkt herrscht am Donnerstag geschäftiges Treiben: Zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellen Zelte auf, bauen die Bühnentechnik auf und tragen technische Geräte an ihren Platz.

Man habe bereits vergangenes Jahr, nach einem Konzert auf dem Domplatz in Erfurt , nach Dresden geschielt und in diesem Jahr "zur Freude aller und hoffentlich auch zur Freude der Stadt die Zusage bekommen", sagt der 36-Jährige.

Für Kalkbrenner-Fans geht es am Freitag auf den Altmarkt/Ecke Seestraße. VIP-Gäste werden an der Ecke Kreuzstraße reingelassen. © Eric Münch

Wer nach dem Konzert noch in Feierlaune ist, kann auf direktem Wege am Pirnaischen Platz oder am Postplatz in eine Bahn steigen und in das Industriegelände im Dresdner Norden fahren.

Dort wird im Anschluss an das Konzert im Club Sektor Evolution auf drei Floors die Nacht zum Tag gemacht.

Rund 200 Tickets sind an der Abendkasse noch verfügbar, der Rest ist bereits weg.