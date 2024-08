06.08.2024 17:15 786 Polit-Prominenz beim "SommerSchwatz" in Dresden!

Von Katrin Koch

Dresden - Einmal im Jahr trifft sich der Presseclub Dresden (130 Mitglieder) zum "SommerSchwatz" - am Montag war's zum 16. Mal und zum elften Mal im Hotel Innside by Melia so weit. Plauschen gut gelaunt: Natalija Bock (49) vom Ukrainischen Koordinationszentrum und Ex-MP Georg Milbradt (79). © PR/Anke Wollten-Thom Unter den 160 Gästen: Ex-MP Georg Milbradt (79, CDU), Justizministerin Katja Meier (44, Grüne), der neue Chef der Staatskanzlei, Konrad Clemens (41, CDU), OB Dirk Hilbert (52, FDP), Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne), Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (52, CDU). Die hohe Politpromi-Dichte war wahrscheinlich dem Zeitrahmen geschuldet: Nach Kommunal- und EU-Parlamentswahlen sowie vor den Landtagswahlen herrscht Gesprächsbedarf. Das Hotel, Sushi-Profi Wolle Förster (69) und die Winzergenossenschaft Oberbergen sorgten fürs leibliche Wohl.

Titelfoto: PR/Anke Wollten-Thom