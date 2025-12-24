Prohlis hat jetzt eine Tafel mit Köpfchen

Dresden - Neben Fahrradbarometern werden in Dresden auch hochintelligente Verkehrstafeln aufgestellt: Eine steht jetzt an der Dohnaer Straße in Prohlis. Sie informiert über die aktuelle Verkehrslage sowie die Reisezeiten in die Innenstadt.

An der Dohnaer Straße in Prohlis steht nun eine hochintelligente Verkehrstafel. © Thomas Türpe

Die neue Tafel zeigt deutlich mehr als das Vorgängermodell: Vorbeifahrende Fahrzeuge erhalten Hinweise zu Staus, Unfällen, Baustellen oder Veranstaltungen.

Zusätzlich werden freie Stellplätze des nahegelegenen P+R-Parkplatzes sowie Abfahrtszeiten des öffentlichen Nahverkehrs angezeigt.

"So sollen mehr Menschen motiviert werden, ihr Auto stehenzulassen und auf Bus und Bahn umzusteigen", schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Teuer ist das neue Gerät allerdings auch: Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 98.300 Euro. Davon wurden 65 Prozent durch das Bundesverkehrsministerium gefördert.

Knapp ein Drittel der Summe (34.400 Euro) stammt aus Eigenmitteln der Stadt. Verantwortlich für die Umsetzung war das Straßen- und Tiefbauamt aus dem Geschäftsbereich von Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne).