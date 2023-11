07.11.2023 08:38 743 Projekt gewonnen: Schüler aus Dresden dürfen 1500 Euro ausgeben

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser gab am Montag an der 25. Oberschule am Pohlandplatz den Startschuss für das Demokratie-Projekt: Jugend gestaltet Schule!

Von Hermann Tydecks

Dresden - Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) gab am Montag an der 25. Oberschule am Pohlandplatz den Startschuss für das Demokratie-Projekt "Jugend gestaltet Schule!" Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (53, CDU) besuchte am Montag die 25. Oberschule am Pohlandplatz. © Petra Hornig Das Projekt der sächsischen Jugendstiftung in Zusammenarbeit mit der Stadt soll es Jugendlichen ermöglichen, Verantwortung zu übernehmen und Dinge mitzugestalten. Dabei sollen demokratische Prozesse erlebbar werden.

Die Oberschule hatte sich erfolgreich dafür beworben, erhielt am Montag 1500 Euro, über deren Verwendung sie selbst entscheiden dürfen. Die Schüler bringen ihre Ideen zur Verbesserung der Schule oder des Schullebens ein. Dann wird darüber diskutiert und abgestimmt - im Rahmen eines klassischen Wahlvorgangs. Anschließend geht's an die Umsetzung. "Tolles Projekt! Gerade für eine Oberschule, denn hier sind diejenigen, die morgen und übermorgen die Verantwortung in der Stadt übernehmen", sagte Donhauser. Vier weitere Schulen wollen das Projekt umsetzen.

