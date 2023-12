Pulleralarm! Riesenandrang auf den City-Klos

Die Kosten für die Reinigung stiegen "zu Größenordnungen", wie die Kulti-Sprecherin sagt, "gleichzeitig gab es zahlreiche Beschwerden" von Konzertbesuchern, die die stillen Örtchen "in höchst unbefriedigendem Zustand vorfinden mussten".

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre führten zu diesem Schritt: Nicht nur zum Advent, auch zum Stadtfest und anderen Events gab es im Kulturpalast regelmäßig ein hohes Besucheraufkommen, "wobei die Mehrzahl der Besucherinnen und Besucher ausschließlich die Toiletten nutzte", so Kulturpalast-Sprecherin Claudia Woldt.

Kurz vor Eröffnung der Weihnachtsmärkte begann im Kulturpalast das Geschäft mit dem Geschäft: Die Toilettennutzung kostet für Besucher (die nicht die Bibliothek oder Veranstaltungen besuchen) jetzt - wie fast überall in der Stadt sonst auch - einen Euro.

Trotz der Aufstellung von Extra-Klos an den Weihnachtsmärkten reichen die "Geschäftsbereiche" offenbar nicht aus: Knapp 10.000 Menschen stürmten die gebührenpflichtigen Kulti-Klos allein am ersten Adventswochenende. Die Stadt bietet derzeit 86 Stille-Örtchen-Standorte an. Das geplante Toilettenkonzept sieht im öffentlichen Raum barrierefreie und kostenlose Toiletten vor.

"Die Beschlussvorlage zum Toilettenkonzept wird voraussichtlich im Januar nächsten Jahres vom Stadtrat beschlossen", so ein Stadtsprecher.