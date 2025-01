"Radiopharmacy Cluster Dresden": Neues Netzwerk gegen den Krebs

Radeberg - Noch mehr Spitzenleistung aus Sachsen : Führende Vertreter der Radiopharmazie haben am gestrigen Donnerstag eine Absichtserklärung zur Bildung des "Radiopharmacy Cluster Dresden " (Nuklid) unterzeichnet.

Die Radiopharmazie gilt als Schlüsseltechnologie in der modernen nuklearmedizinischen Krebsbehandlung.

Das Cluster will die Radiopharmazie in Sachsen zum Zentrum für Innovation und Fachkompetenz in diesem Bereich ausbauen und international sichtbarer machen.

Zu den Förderern gehört Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU), der auf der Veranstaltung ein Grußwort sprach.