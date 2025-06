Superblitzer hat neuen Standort: Tempo 30, sonst gibt's ein teures Foto!

Dresden - Vorsicht Radarfalle! Der Superblitzer wurde am Dienstag auf der Reicker Straße in Dresden gesichtet.

Alles in Kürze

Der Superblitzer befindet sich auf der Reicker Straße in Dresden in Höhe eines Kindergartens. © Kjeld Stein

Dort steht der Automat in Höhe der Eugen-Bracht-Straße und überwacht in stadtauswärtiger Richtung, ob alle Fahrzeuge verkehrsgerecht unterwegs sind.

An Ort und Stelle sind maximal 30 km/h erlaubt, der Blitzer befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens und praktisch an der Grenze zwischen den Stadtteilen Strehlen und Reick.

Es handelt sich um einen von zwei robusten Enforcentment-Trailern, die per Akku betrieben werden.

Obwohl der Blitzer-Kasten nicht gerade super unauffällig ist, wie es der umgangssprachliche Name vermuten lassen würde, hat das Gerät eine hohe Trefferquote.

In der ersten Einsatzwoche wurden laut der Stadt Dresden knapp 2500 Blitzerfotos geschossen.