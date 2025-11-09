Radtour durch Dresden gegen das Vergessen

Dresden - Die Dresdner Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit lud anlässlich des 87. Jahrestags der Novemberpogrome von 1938 zu einer Fahrradtour ein.

Die Gedenkradler machten sich um 11 Uhr auf den Weg quer durch die Innenstadt. © Ove Landgraf

Wer mitfuhr, gelangte an verschiedene Orte, an denen Spuren jüdischer Geschichte in Dresden heute noch erkennbar sind.

Treffpunkt war an der Gedenktafel an der Kreuzkirche. OB Dirk Hilbert (54, FDP) hielt eine Ansprache.