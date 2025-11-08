Benefiz-Rallye nach Afrika startet

Dresden - 7000 Kilometer, zwei Kontinente, ein gutes Herz! Am heutigen Samstag startet die 38. Dresden –Dakar–Banjul-Challenge – die legendäre Benefiz-Rallye vom Elbufer bis nach Gambia .

Diese Fahrer werden die Reise angehen. © Steffen Füssel

Mit bunt bemalten Autos geht’s durch sieben Länder und mitten durch die Sahara. Doch bei aller Abenteuerlust geht’s hier nicht nur um Adrenalin.

Am Ziel werden die Fahrzeuge zugunsten von Bildungs- und Sozialprojekten versteigert. Der Erlös unterstützt die Dresden-Banjul-Organisation (DBO).