Benefiz-Rallye nach Afrika startet
Dresden - 7000 Kilometer, zwei Kontinente, ein gutes Herz! Am heutigen Samstag startet die 38. Dresden–Dakar–Banjul-Challenge – die legendäre Benefiz-Rallye vom Elbufer bis nach Gambia.
Mit bunt bemalten Autos geht’s durch sieben Länder und mitten durch die Sahara. Doch bei aller Abenteuerlust geht’s hier nicht nur um Adrenalin.
Am Ziel werden die Fahrzeuge zugunsten von Bildungs- und Sozialprojekten versteigert. Der Erlös unterstützt die Dresden-Banjul-Organisation (DBO).
Organisiert wird die Rallye vom Dresdner Verein Breitengrad, dessen Team um Falk Altmann, Holger Leipnitz und Torsten Niemann schon seit über 25 Jahren dabei ist.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, PR