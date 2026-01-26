Rauch in Tiefgarage am Hauptbahnhof: Leiche entdeckt
Dresden - Traurige Entdeckung am Dresdner Hauptbahnhof! Dort fanden Einsatzkräfte am Montagmorgen eine männliche Leiche (43).
Kurz nach 5 Uhr wurde die Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage in die Tiefgarage am Wiener Platz (unterm Hauptbahnhof) alarmiert.
Die Einsatzkräfte stellten im zweiten Untergeschoss Rauch in einem Traforaum fest.
"Nach dem Öffnen des verrauchten Raumes fanden die Einsatzkräfte eine männliche Person ohne Lebenszeichen vor", heißt es in einer Mitteilung.
Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 43-Jährigen feststellen. "Ein Straftatbestand besteht aktuell nicht", so die Polizei auf TAG24-Anfrage. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen.
