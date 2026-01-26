Rauch in Tiefgarage am Hauptbahnhof: Leiche entdeckt

Dresden - Traurige Entdeckung am Dresdner Hauptbahnhof! Dort fanden Einsatzkräfte am Montagmorgen eine männliche Leiche (43).

In der Tiefgarage am Wiener Platz wurde am Montagmorgen eine Leiche in einem Traforaum entdeckt. © Norbert Neumann

Kurz nach 5 Uhr wurde die Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage in die Tiefgarage am Wiener Platz (unterm Hauptbahnhof) alarmiert.

Die Einsatzkräfte stellten im zweiten Untergeschoss Rauch in einem Traforaum fest.

"Nach dem Öffnen des verrauchten Raumes fanden die Einsatzkräfte eine männliche Person ohne Lebenszeichen vor", heißt es in einer Mitteilung.