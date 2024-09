Reichsbahn-Feeling in Dresden: Warum jetzt 30 Jahre alte Wagen auf beliebter Pendler-Strecke fahren

Gleich mehrere WFL-Wagen verkehren leihweise bei der S-Bahn Dresden. © TAG24

Wie DB Regio Südost auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ist das von "Wedler Franz Logistik" (WFL) angemietete Fahrzeugmaterial bis zum 12. Oktober im Einsatz.

Es handelt sich um fünf Dosto-Wagen vom Typ "DBuza 747.4", die in den 1990er-Jahren gefertigt wurden. Charakteristisch sind deren kantige Dachform sowie klappbaren Fenster aufgrund der fehlenden Klimaanlage.

Die Reichsbahn-Klassiker werden bis zum morgigen Freitag in die S1-Umläufe des Grundtaktes eingereiht, damit fünf Wagen pro Zug zur Verfügung stehen.

"Wie in den vergangenen Jahren erfolgt die Verstärkung hauptsächlich aufgrund der bevorstehenden Weinfeste am kommenden Wochenende sowie dem anschließenden Feiertagswochenende", so eine DB-Sprecherin.