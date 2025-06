Freital fiebert: Wer darf die große Bühne rocken?

Freital - Freital sucht den Schlagerstar 2025! Erstmals können Nachwuchssternchen einen Primetime-Auftritt beim beliebten Windbergfest ergattern. Dafür müssen sich Fischer und Kaiser von morgen in einem Wettbewerb messen. Am Freitag findet der erste Vorentscheid statt - und TAG24 vergibt Karten.

Erik Sachse (29, v.l.), Otto Hantzsch (17), Gertie Klaus (27), Michelle Hahn (23) und Martin Wimmer (30) wollen Freitals erster Schlagerstar werden. © Norbert Neumann

Nur vier werden's schaffen: Am Freitag treten acht Kandidaten erstmals gegeneinander an und stellen sich in der "Sachsengarage" auf der Reisewitzer Straße in Dresden den kritischen Ohren der Jury.

Und die ist durchaus hochkarätig besetzt: Neben Peter Pfitzenreiter (38), Erster Bürgermeister Freitals, nehmen Schlagersänger Anthony Weihs (46) und Ex-DSDS-Kandidatin "JeLa J" alias Lena Loreen Kürschner (25) sowie zwei Veranstalter Platz.

Die acht geben jeweils zwei noch streng geheime Songs zum Besten. Anhand verschiedener Kriterien vergibt die Jury Punkte. Bei Gleichstand entscheidet das Publikum: Unter freital.de/schlagerstar könnt Ihr noch bis Mittwoch die Bewerber kennenlernen und abstimmen, wer Freitals Schlagerstar 2025 wird.

Die vier Finalisten treten zum Livecasting am Freitagnachmittag beim Windbergfest im September auf. Der Sieger tritt am Samstagabend auf, es winken Song-Produktion und professionelle Coachings.