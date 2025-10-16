Rentner verschenkt 20.000 Euro in Dresden, aber warum nur für 30-Jährige?

Dresden - Christoph Prüm (75) will 20.000 Euro an einen Dresdner oder eine Dresdnerin verschenken , so für ein Grunderbe und eine gerechtere Verteilung der Vermögens-Erbmasse für alle Bürger werben. Viele TAG24-Leser fanden die Idee toll, fragten aber, warum nur 30-Jährige für die Verlosung infrage kommen.

Laut Christoph Prüm (75) gehen die 30-Jährigen bewusster mit einer so hohen Summe um. © Thomas Türpe

"Ja, über das Alter lässt sich natürlich streiten", sagt Stiftungsvater Prüm. "Wir denken, mit 20 Jahren käme es für viele zu früh. Die Leute sollen erst mal ein wenig Erfahrung sammeln, auch mit Geld."

Zehn Jahre später würden sie aber in der Masse eher vernünftiger mit den 20.000 Euro umgehen, so der pensionierte Heizungsbauer-Meister.



Nach dem TAG24-Bericht über sein außergewöhnliches Projekt meldeten sich bereits Dutzende weitere Dresdner dafür an, wollen sich eine Chance auf den Geldgewinn sichern.