Riesenbaum unter Schutz: Dresden bekommt neues Naturdenkmal

Zusammen mit sieben weiteren Bäumen in der Umgebung, bietet die Fichte zudem einen wichtigen Ruheplatz für die Waldohreule, die dort in manchen Jahren einen Nistplatz baut.

Seit Jahrzehnten hat sich der alte Baum fest an seinem Standort verwurzelt. Er hat nicht nur die Bombardierung am 2. März 1945 überstanden, sondern auch zahllose Unwetter überlebt. Heute steht er in der Liste der Rekordbäume der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (DDG) auf Platz 19 in der Bundesrepublik.

Das Umweltamt ist in Dresden für insgesamt 79 Baum- und Naturdenkmäler verantwortlich, darunter 18 Nadelgehölze.