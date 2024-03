Sanierungsarbeiten ab Montag: Diese Änderungen kommen auf DVB-Fahrgäste zu!

Dresden - Ab dem kommenden Montag müssen sich Fahrgäste in Dresden auf einige Änderungen einstellen.

Die Linie 4 ist auch von den Sanierungsarbeiten betroffen. © Norbert Neumann

Im Zuge der Generalsanierung von Österreicher Straße und Wehlener Straße wird am 18. März der Gleisbogen an der Haltestelle Leubener Straße verlegt, teilten die DVB am Mittwoch mit.

Von den Sanierungsarbeiten sind dabei die Straßenbahnlinien 4 und 6 betroffen sowie die Buslinie 86.

Die 4 und die 6 enden dabei schon an der Haltestelle "Tolkewitz Schulcampus". Von dort geht es dann mit dem Ersatzverkehr weiter nach Laubegast oder Niedersedlitz.

Die 86 fährt unterdessen eine leicht veränderte Route: In Richtung Schiffswerft biegt sie bereits in der Steirischen Straße ab und fährt über die Laibacher Straße. In Richtung Dobritz geht es über Troppauer und Salzburger Straße.