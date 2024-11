Sarrasani trotzt Stadt-Drohung: "Wunderschöner Abend, der uns teuer zu stehen kommt!"

Am heutigen Donnerstagabend fand die Sarrasani-Premiere der "Atlantis on Fire"-Show statt - trotz Nutzungsuntersagung. © xcitepress/Konrad Höfterth

Kurz vor dem Start erklärte André Sarrasani (52) vor Ort am Dresdner Elbepark, dass die Premiere am Donnerstagabend über die Bühne geht: "Es ist so, dass sie heute Abend einen wunderschönen Abend haben sollen, auch wenn er uns sehr teuer kommt."

Zuvor hatte die Stadt am Donnerstagvormittag die Aufführung aufgrund fehlender Brandschutz-Dokumente untersagt und ein saftiges Zwangsgeld in Höhe von 24.000 Euro angedroht, sollte die Show dennoch durchgeführt werden.

"Für das Zirkuszelt und die zugehörigen Anlagen der Sarrasani Entertainment GmbH am Elbepark hat das Bauaufsichtsamt am Dienstag, 19. November 2024, eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Diese besteht weiterhin, weshalb keine Veranstaltungen in dem Zelt durchgeführt werden dürfen", so der Wortlaut der Mitteilung.

Dagegen erklärte Peter Dyroff, Pressesprecher der Sarrasani Entertainment GmbH, gegenüber TAG24 am Nachmittag: "Es wird definitiv gespielt!" Eine letzte notwendige Brandschutz-Prüfung sei im Tagesverlauf erfolgt.