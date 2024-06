Schau an, ein Chemnitzer Autor erklärt uns die Elbe!

Autor Burkhard Müller (65) mit seinem Buch "Die Elbe". © Bildmontage: IMAGO/C3 Pictures, PR (2)

In seinem neuen Buch "Die Elbe" (302 Seiten, 26 Euro, rowohlt) führt er die Leser entlang des Flussufers von Tschechien bis an die Nordsee und zugleich durch mehrere Jahrhunderte europäischer Geschichte.

Der an der Chemnitzer TU lehrende Germanist begab sich für sein Buch im vorigen Jahr auf zehn Reisen entlang der Elbe.

Er selbst lebt nahe am Fluss Chemnitz. "Die Chemnitz mündet in die Zwickauer Mulde, die sich ein Stück weiter mit der Freiberger Mulde zur Mulde vereinigt, welche wiederum bei Dessau die Elbe erreicht. Ich lebe also an einem Elbenebenfluss dritten Grades", konstatiert der Autor.