Schauspiel-Ass Friedel wird zum Zirkusdirektor!

Multitalent Christian Friedel (44) ist ab sofort Zirkus-Direktor. © Hubert Boesl/dpa

Der gebürtige Magdeburger erfüllt sich damit einen Kindheitstraum. Premiere feiert der "WOB-Zirkus" am 1. Juli in der Konzertmuschel am Weißen Hirsch.

"Ich bin nicht mehr Musiker oder Schauspieler oder Regisseur", sagt Friedel. Zwar mag er den Begriff Entertainer nicht wirklich, aber es beschreibe das, was er sein will.

"Ein guter Entertainer konnte spielen, konnte tanzen, konnte singen, konnte unterhalten, und ich bin das halt gerne alles", sagt er. "Ich wollte als allererstes Zirkusdirektor werden. Und irgendwie bin ich das jetzt: Direktor des Zirkus WOB."



Darin sollen "unabhängige, genreübergreifende Projekte realisiert werden". Ziel: "Wenn die Leute hören, wir kommen in die Stadt, egal mit welchem Projekt, dann wissen sie, dass es etwas Besonderes ist."

Premiere ist beim Festival "Come to the Woods" am Samstag auf dem historischen Konzertplatz am Weißen Hirsch. "Wir lieben es, Musik zu entdecken", sagt Friedel.