Im Kempi gibt's jetzt Schampus statt Sushi

Zaighum "Zag" Chaudhry (29) leitet Kastenmeiers neue Weinbar im Kempinski Hotel Taschenbergpalais.

Besonderheit: Hinter dem Tresen steht nur ein Mann. Zaighum "Zag" Chaudhry (29) hat alles im Griff - 289 Weine und etwa 20 Sekte und Champagner.

Und die kann Zag in acht Sprachen an seine Gäste bringen. "Meine Familie stammt aus Pakistan und ich bin in Südtirol aufgewachsen", erklärt Zag.

Daher spricht er Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Hindi, Urdu, Ladinisch und Panjabi. Zag selbst schwärmt für Rotwein aus der Toskana und Schampus von Taittinger.

Weine gibt es ab 10 Euro, Champagner ab 24 Euro je Glas. Geöffnet ist dienstags bis samstags ab 17 Uhr.