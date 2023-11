Schlange stehen für "Urlaub in deiner Stadt"

Dresden - Raus aus dem Alltag: Seit dem heutigen Donnerstag kann wieder "Urlaub in deiner Stadt" gebucht werden.

Zum Verkaufsstart hatte sich wieder eine Schlange vor der Dresden-Information im QF an der Frauenkirche gebildet. © Eric Münch

93 Hotels (hauptsächlich in Sachsen) öffnen ihre Türen zu Schnäppchenpreisen ab 29 Euro pro Nacht und Nase im Doppelzimmer, inklusive Frühstück und Willkommensdrink.

Das Projekt der Dresden-Information, das 2014 an den Start ging, findet wieder großen Zuspruch. In der Touristen-Info im QF an der Frauenkirche hatte sich vor Verkaufsbeginn um 10 Uhr bereits eine Schlange gebildet.

"In den ersten sechs Stunden hatten wir bereits über 700 Buchungen", freut sich Projektleiter Berno Herklotz (52).

Zu den glücklichen "Urlaubern" gehört auch Katja (47), die eine Übernachtung im Pillnitzer Schlosshotel für zwei gebucht hat. "Es hat alles super geklappt." Und ein Weihnachtsgeschenk hat sie damit auch schon.