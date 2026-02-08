Sechs Tipps für Euren Sonntag: Das ist heute in Dresden und Umgebung los

Am Sonntag wird euch in der Landeshauptstadt und Umgebung nicht langweilig: Von Schlössern über ein Kindertobeland bis zum klassischen Konzert ist alles dabei.

Von Dana Peter, Clara Weinert

Dresden - Das Wetter bleibt kühl und trocken, perfekte Bedingungen für einen gemütlichen Sonntagsausflug ins Warme in Dresden oder Umgebung. Ob mit Familie, Freunden oder allein, hier findet Ihr abwechslungsreiche Ideen für Groß und Klein.

Kindertobetag

Dresden - Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich die BallsportArena (Weißeritzstraße 4) in Sachsens größten Indoor-Spielplatz! Auf etwa 2000 Quadratmetern warten rund 20 Attraktionen zum Springen, Klettern, Rutschen und Toben. Nach 31 Jahren Tobe-Erfahrung und 20 erfolgreichen Kindertobetagen bringt das Kinderland Böhm erneut Bewegung, Spaß und strahlende Kinderaugen nach Dresden. Snacks & Getränke gibt es vor Ort. Eintritt: Kinder 19 Euro/Erwachsene 9 Euro. Alle Geräte frei. Mehr Informationen unter: ballsportarena-dresden.de.

Beim Kindertobetag stehen den Kids 20 Attraktionen zum Austoben zur Verfügung. (Symbolfoto) © Norbert Neumann

Schloss-Tour

Rammenau - Die sonntägliche Führung durch die Anlage des Barockschlosses Rammenau (Am Schloss 4) beginnt 11 Uhr. Genießt den kurzweiligen Rundgang - gespickt mit Kuriosem, Interessantem und historischen Fakten. Kosten: 5 Euro plus 8/7 Euro Schlosseintritt. Wer will, kann davor (9 bis 11 Uhr) im Schloss ausgiebig frühstücken. Hier ist der Schlosseintritt im Preis gleich mit drin: 22 Euro oder ermäßigt 11 Euro. Alle Infos und Anmeldung unter: barockschloss-rammenau.com.

Bei der Sonntagsführung könnt Ihr das Schloss Rammenau entdecken. © imago images/Shotshop

Vom Keller bis zum Dach

Moritzburg - Die Sonderführung "Vom Keller bis zum Dach" findet am Sonntag von 13 bis 14.30 Uhr im Schloss Moritzburg (Schloßallee 1) statt. Sie bietet einen Blick in sonst verborgene Winkel des einstigen Jagd- und Lustschlosses August des Starken. Steigt von den ältesten Gewölben im Keller über 40 Meter rauf bis unters Dach des Küchenturms und genießt einen einmaligen Rundumblick. Die Tickets kosten 15 Euro oder 12 Euro. Mehr Infos unter: schloss-moritzburg.de

Das Jagd- und Lustschloss August des Starken öffnet seine Räumlichkeiten vom Keller bis zum Dach. © IMAGO/Birgit Seifert

Messe für Haus & Handwerk

Leipzig - Das Messedoppel "Haus-Garten-Freizeit" und "Handwerk live" präsentiert sich am Sonnabend und Sonntag mit rund 690 Ausstellern aus 24 Ländern auf der Leipziger Messe (Messe-Allee 1). Es gibt vielfältige Erlebniswelten, Mitmachangebote und ein Bühnenprogramm, das Show, Tanz und Musik vereint. Der Eintritt liegt bei 17/14 Euro, Kinder (6 bis 12 Jahre) 6,50 Euro. Im Online-Shop ab 15 Euro. Im Tagesticket ist auch die parallel stattfindende Motorrad-Messe inklusive. Die Eintrittskarte gilt auch als Fahrkarte in der Tarifzone 110 des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds. Infos unter: leipziger-messe.de

Bei der Messe "Haus-Garten-Freizeit" können Besucher viele nützlichen Tipps sammeln. (Symbolfoto) © 123RF

Der Sound von Hans Zimmer & John Williams

Dresden - Im Dresdner Kulturpalast (Schlossstraße 2) können Zuschauer am Sonntagabend, Beginn um 19 Uhr, den größten Soundtracks der Filmgeschichte live lauschen. Das Pilsen Symphonieorchester und der Chor spielen Musik aus Blockbustern wie Star Wars, Fluch der Karibik, Harry Potter, Dune und vielen weiteren. Neben Stücken von Hans Zimmer, dem deutschen Komponisten, der jahrelang in Hollywood hinter den Kulissen arbeitete, sind auch Werke des US-Amerikaners John Williams dabei, der bereits fünf Oscars gewann. Weitere Informationen zu dem Konzert, dass Filmgeschichte hörbar macht, gibt es hier. Die Kartenpreise liegen zwischen 69,90 und 109,90 Euro.

Im Kulturpalast spielt das Pilsen Symphonieorchester die bekanntesten Stücke der Filmgeschichte. © Holm Helis

Im Kostüm durchs Schloss

Die Meißner Albrechtsburg im Kostüm erkunden? Hier werden Kinderträume wahr. (Symbolfoto) © 123RF/staver