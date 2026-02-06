Wo dieser Laster hält, wird gelesen: Darum ist Dresdens rollende Bibo so erfolgreich

15 Meter lang, 15 Tonnen schwer und vollgepackt mit Geschichten: Die Dresdner Fahrbibliothek bringt Bücher direkt vor die Haustür.

Von Benjamin Schön

Dresden - 15 Meter lang, 15 Tonnen schwer und vollgepackt mit Geschichten: Die Dresdner Fahrbibliothek bringt Bücher direkt vor die Haustür. Wo sie hält, wird gelesen, gestöbert und geplaudert. Das Angebot wird immer beliebter.

Neben der rollenden Bibo betreut Marika Schwer (62) auch den ehrenamtlichen Bücherdienst und die Ausleihstellen. © Thomas Türpe Rund 7000 Medien sind im hellblauen Riesen auf Rädern untergebracht. "Wir haben alles dabei - von Kinderbüchern über Belletristik bis hin zu Fachbüchern und Zeitschriften. Alles, was eine normale Stadtteilbibliothek hat, haben wir auch", sagt Marika Schwer (62), Leiterin der rollenden Ausleihe. Vier Tage pro Woche ist die Fahrbibliothek unterwegs, mit zwei bis drei Haltestellen am Tag. Gesteuert wird der Koloss von einem Fahrer, begleitet von einem weiteren Mitarbeiter. Besonders gefragt: "Ganz viel Kinderliteratur und Belletristik - Sachliteratur natürlich auch", so Schwer.

Fahrbibo ist Deutschlands älteste Bibliothek auf Räder

Marit Kunis (51) weiß, dass die Fahrbibliothek richtig gut nachgefragt ist. © Thomas Türpe Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, für die der Weg in eine feste Bibliothek zu weit ist. "Meistens kommen Menschen, die den langen Weg nicht mehr schaffen, und Familien mit kleinen Kindern", erklärt Schwer. "Das Ganze hat eine große soziale Bedeutung. Wir fahren zu den Leuten - nicht die Leute zu uns." Dass das Konzept aufgeht, bestätigt auch Marit Kunis (51), Direktorin der Städtischen Bibliotheken. "Wir haben eine sehr heterogene Kundschaft, das sind längst nicht nur Senioren. Die Nachfrage ist richtig gut und die Zahlen steigen." Die Fahrbibo ist dabei nicht irgendein Angebot: Sie ist Deutschlands älteste Bibliothek auf Rädern. Ziel sei es, so Kunis, dass "niemand länger als 15 Minuten bis zur nächsten Bibliothek braucht".

Lesen verbindet - Ein Kommentar von Benjamin Schön