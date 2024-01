Silvester in Dresden: So schön war der Jahreswechsel!

Seit wenigen Stunden leben wir alle im Jahr 2024. © Max Patzig

Mit dem heutigen Montag beginnt nicht nur ein neuer Tag, eine neue Woche und ein neuer Monat, sondern auch gleich ein ganzes neues Jahr. Tausende Dresdner nahmen das zum Anlass, das alte Jahr gebührend zu verabschieden.

So gab es zwar kein städtisches Feuerwerk am Elbufer, wie noch in der Vor-Corona-Zeit. Doch die Veranstalter des Augustusmarktes am Goldenen Reiter ließen ihren Weihnachtsmarkt bis 2 Uhr geöffnet und pünktlich um Mitternacht zahlreiche Raketen in den Himmel steigen.

Vielen Dresdnern, die sich etwa auf dem Weihnachtsmarkt, auf den Brücken in der Innenstadt oder auch auf der Brühlschen Terrasse versammelten, bot sich ein spektakuläres Bild.