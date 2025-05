"Sinnlose Verschwendung von Mitteln": Lob und Kritik für die Petersburger-Teichpläne

Dresden - Die Verwaltung will die Magistrale St. Petersburger Straße in den kommenden Jahrzehnten vom reinen Verkehrsraum für Autos hin zu lebenswertem Stadtraum umwandeln .

Das Modell zeigt, wie die St. Petersburger Straße mit einem See aussehen könnte. © Steffen Füssel

"Im besten Fall als eine städtische Oase", schwebt Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) vor. Die Kulti-Ausstellung der studentischen Visionen, darunter ein See am Pirnaischen Platz, soll Grundlage für eine Diskussion sein. Diese ließ nicht lange auf sich warten ...

SPD-Stadtrat Stefan Engel (32) machte sich von der Ausstellung der Modelle (läuft bis 12. Juni) am Montag ein eigenes Bild. "Dresden verschenkt mit der St. Petersburger Straße derzeit wertvollen Raum mitten in der Innenstadt. Die Verkehrsanlagen sind für größere Verkehrsstärken ausgelegt und ineffizient in die Breite gezogen", sagt der Verkehrsexperte.

Ein neuer Innenstadt-Park mit freigelegtem Kaitzbach wäre eine tolle Sache. Allerdings brauche die Debatte Zeit. Engel: "Aufgaben wie die Carolabrücke müssen gerade höchste Priorität haben."

Team Zastrow (TZ) kritisiert die Pläne scharf.