Spielspaß zur feinen Kost: Boule-Bahn am Elbufer

Dresden - Klein-Frankreich am Terrassenufer: Gastro-Profi Clemens Lutz (55) serviert im Restaurantschiff "Brasserie Bateau" französische Küche mit Klassikern wie Bouillabaisse, Moules Frites und Coq au Vin. Nun kommt ein Stück Lebensart hinzu: Bald können Gäste hier vor, zwischen oder nach dem Essen Boule-Kugeln werfen.

Vor dem Spiel kommt die Arbeit: Clemens Lutz (55) schaufelt den Boule-Bahn-Sand breit. © Foto Koch

Doch vor dem Vergnügen hieß es: Sand schippen, verteilen, verdichten - sprich eine Bahn anlegen.

"Die Maße sind nicht klassisch. Ich habe an den Winter gedacht und die Bahn auf 10 mal 2,50 Metern angelegt - so kann sie auch zum Eisstockschießen genutzt werden."