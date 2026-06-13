Spielspaß zur feinen Kost: Boule-Bahn am Elbufer
Dresden - Klein-Frankreich am Terrassenufer: Gastro-Profi Clemens Lutz (55) serviert im Restaurantschiff "Brasserie Bateau" französische Küche mit Klassikern wie Bouillabaisse, Moules Frites und Coq au Vin. Nun kommt ein Stück Lebensart hinzu: Bald können Gäste hier vor, zwischen oder nach dem Essen Boule-Kugeln werfen.
Doch vor dem Vergnügen hieß es: Sand schippen, verteilen, verdichten - sprich eine Bahn anlegen.
"Die Maße sind nicht klassisch. Ich habe an den Winter gedacht und die Bahn auf 10 mal 2,50 Metern angelegt - so kann sie auch zum Eisstockschießen genutzt werden."
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Ab 19. Juni soll die Bahn bespielbar und reservierbar sein - für 5 Euro/30 Minuten. Boule-Kugeln (klassisch aus Metall) können ausgeliehen werden.
Titelfoto: Foto Koch, IMAGO/Funke Foto Services