Spielspaß zur feinen Kost: Boule-Bahn am Elbufer

604 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Gastro-Profi Clemens Lutz vom Restaurantschiff "Brasserie Bateau" richtet für seine Gäste eine Boule-Bahn ein.

Von Katrin Koch

Dresden - Klein-Frankreich am Terrassenufer: Gastro-Profi Clemens Lutz (55) serviert im Restaurantschiff "Brasserie Bateau" französische Küche mit Klassikern wie Bouillabaisse, Moules Frites und Coq au Vin. Nun kommt ein Stück Lebensart hinzu: Bald können Gäste hier vor, zwischen oder nach dem Essen Boule-Kugeln werfen.

Vor dem Spiel kommt die Arbeit: Clemens Lutz (55) schaufelt den Boule-Bahn-Sand breit.
Vor dem Spiel kommt die Arbeit: Clemens Lutz (55) schaufelt den Boule-Bahn-Sand breit.  © Foto Koch

Doch vor dem Vergnügen hieß es: Sand schippen, verteilen, verdichten - sprich eine Bahn anlegen.

"Die Maße sind nicht klassisch. Ich habe an den Winter gedacht und die Bahn auf 10 mal 2,50 Metern angelegt - so kann sie auch zum Eisstockschießen genutzt werden."

Wer der roten Kugel mit seiner Boule-Kugel am nächsten kommt, hat gewonnen.
Wer der roten Kugel mit seiner Boule-Kugel am nächsten kommt, hat gewonnen.  © IMAGO/Funke Foto Services
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Ab 19. Juni soll die Bahn bespielbar und reservierbar sein - für 5 Euro/30 Minuten. Boule-Kugeln (klassisch aus Metall) können ausgeliehen werden.

Titelfoto: Foto Koch, IMAGO/Funke Foto Services

Mehr zum Thema Dresden Lokal: