Betreiber sind die "Blumenau"-Brüder: Im Großen Garten öffnet ein neuer Biergarten

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Die Sommerwirtschaft am Palaisteich im Großen Garten öffnet wieder. Am Montag startet der Probelauf für den neuen Biergarten "Floras Garten".

Von Katrin Koch

Dresden - Endlich! Die Sommerwirtschaft am Palaisteich im Großen Garten öffnet wieder. Am Montag startet der Probelauf für den neuen Biergarten "Floras Garten" - unter der Regie der Brüder Rastislav (58) und Ralph Krause (55). Die beiden erfahrenen Gastronomen bewirtschaften bereits "Rauschenbach", "Blumenau", "Rackwitz" und "Gare de la Lune".

Letzte Handgriffe vorm Probelauf: Ralph Krause (55) sortiert hinterm Tresen Gläser ein.
Letzte Handgriffe vorm Probelauf: Ralph Krause (55) sortiert hinterm Tresen Gläser ein.  © Thomas Türpe

Krauses hatten sich mit Erfolg auf die Neuausschreibung des Areals durch den Staatsbetrieb Schlösser und Gärten beworben. "Da wir einen Zehn-Jahres-Mietvertrag abschließen konnten, haben wir sechsstellig investiert", so Ralph Krause.

Alles ist neu: Gartenmobiliar, schick verkleideter Küchen- und Ausgabe-Container inklusive Kühleinheit, Bepflanzung. "Am Einbau einer behindertengerechten Toilette sind wir noch dran, eine Solaranlage kommt auch noch aufs Dach. Damit wollen wir ein Drittel unseres Stromes selbst erzeugen."

Fünf seltene Apfelbaumsorten in großen Holzboxen sowie Kübel und Hochbeete mit Oleander, Lavendel, Oliven- und Eisenkraut, Purpurglöckchen, Salbei, Zitronen-Thymian & Co machen dem Namen des Biergartens mit 250 Plätzen alle Ehre.

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"Floras Garten" soll an die 1828 gegründete "Gesellschaft für Botanik und Gartenbau Flora" erinnern, die 1874 eine eigene Gartenbauschule eröffnete. "Diese organisierte die Internationalen Gartenbau-Ausstellungen 1887, 1896 und 1907 im Großen Garten", weiß Krause.

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250 Gäste können ab Montag in der Sommerwirtschaft "Floras Garten" Platz nehmen.
250 Gäste können ab Montag in der Sommerwirtschaft "Floras Garten" Platz nehmen.  © Thomas Türpe
Fünf junge Apfelbäume tragen schon erste Früchte.
Fünf junge Apfelbäume tragen schon erste Früchte.  © Thomas Türpe

"Floras Garten" ist bis Ende Oktober geöffnet

Das kulinarische Angebot startet bei Brezel (2,40 Euro) und Bratwurst (3,80 Euro) und endet bei Ochsenbäckchen mit Spätzle für 16,90 Euro. Der halbe Liter Bier kostet ab 5,40 Euro.

Ab Juli wird es Softeis geben. "Floras Garten" ist saisonal bis Ende Oktober geöffnet - wochentags 12-22 Uhr, am Wochenende 11-22 Uhr. Infos: floras-garten.de

Titelfoto: Montage: Thomas Türpe

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