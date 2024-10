Sport frei! Stadt öffnet gesperrte Anlagen nach Flut wieder

Jennifer Graf (33) und Tochter Mathilda (3) stehen vor dem abgesperrten Kinderspielplatz im Sportpark Ostra. Nach dem Elbehochwasser müssen einzelne Anlagen wieder instand gesetzt werden. © Christian Juppe

Nach dem letzten Elbehochwasser vor rund zwei Wochen gibt das Rathaus nun schrittweise die gesperrten und teils abgebauten Anlagen wieder frei.



Der Dresdner Hochwasserabwehrplan sieht es vor, dass "bestimmte Einbauten im Sportpark Ostra, welche sich in der Flutrinne befinden, ab einem Pegelstand von fünf Metern am Pegel Dresden abgebaut werden", erklärt Sportbürgermeister Jan Donhauser (55, CDU) auf Nachfrage.

So wurde am 15. September der unmittelbar am Heinz-Steyer-Stadion gelegene "Calisthenics-Park" gesperrt und teilweise abgebaut. Nach Prüfung der zerlegten Gerätschaften wurde die Anlage rund zwei Wochen später (verbessert!) wieder aufgestellt.

Weiterhin gesperrt bleiben beide Spielplätze.