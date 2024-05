Sportler aufgepasst! "Fit im Park" geht wieder los

Dresden - Rückenfit in Gorbitz, Baseball im Sportpark Ostra oder Qi Gong in Prohlis: Dienstag fiel der Startschuss für "Fit im Park" 2024.

Am Dienstag erfreuten sich bereits die Jüngsten am kostenlosen Workout an der Rollschnelllaufbahn. © Steffen Füssel

An sechs grünen Orten in Dresden gibt es für junge und alte Landeshauptstädter ab sofort wöchentlich 30 verschiedene Sportkurse - kostenlos!

"Wir möchten zurückgeben, was wir jahrelang gelernt haben", so der diesjährige Ausrichter Axel Ulbricht (42) vom Rehabilitationssportverein Deuben.

Bis zum 12. Juli will Ulbricht gerade auch Jugendliche mit den Kursen ansprechen - etwa mit "Hot Iron" am neuen Veranstaltungsort an der Badestelle in Weixdorf.