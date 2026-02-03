Spuren im Schnee: Einbrecher plündern Vereinsheim und erbeuten die Turnierkasse

Dresden - Aufruhr im Sportverein Helios 24: In der Nacht zu Montag haben sich Einbrecher Zugang zum Büro des Vereins verschafft und ließen hier mehrere tausend Euro mitgehen. Für den Sportclub in Seidnitz eine Katastrophe.

Auf der Oskar-Röder-Straße hofft man nun, dass die Täter schnell gefasst werden. © Holm Helis

"Das ist so ärgerlich", schimpft Vereins-Chef Thomas Nych (71) bedrückt. Zwar sei der gröbste Sachschaden von rund 2000 Euro inzwischen beseitigt und die Türen wieder abschließbar, doch der finanzielle Schaden bleibe immens.

Auf bisher ungeklärte Weise hebelten die Täter insgesamt drei Türen bis zur Geschäftsstelle auf, darunter den Notausgang, "der kaum bekannt ist. Deshalb gehe ich von Insider-Wissen aus", so der Vereins-Chef.

Die Einbrecher verschonten zwar die Sportgeräte, verwüsteten allerdings die Räume und zerstörten Schränke - und fanden so den Schlüssel zum Tresor.

Für den Verein (etwa 500 Mitglieder) besonders bitter, denn erst am Wochenende hatte in der Turnhalle auf der Oskar-Röder-Straße das sachsenweite Nachwuchsturnier "Oskars-Cup" stattgefunden und so etwa 7000 Euro in die Kasse gespielt.