Spuren im Schnee: Einbrecher plündern Vereinsheim und erbeuten die Turnierkasse
Dresden - Aufruhr im Sportverein Helios 24: In der Nacht zu Montag haben sich Einbrecher Zugang zum Büro des Vereins verschafft und ließen hier mehrere tausend Euro mitgehen. Für den Sportclub in Seidnitz eine Katastrophe.
"Das ist so ärgerlich", schimpft Vereins-Chef Thomas Nych (71) bedrückt. Zwar sei der gröbste Sachschaden von rund 2000 Euro inzwischen beseitigt und die Türen wieder abschließbar, doch der finanzielle Schaden bleibe immens.
Auf bisher ungeklärte Weise hebelten die Täter insgesamt drei Türen bis zur Geschäftsstelle auf, darunter den Notausgang, "der kaum bekannt ist. Deshalb gehe ich von Insider-Wissen aus", so der Vereins-Chef.
Die Einbrecher verschonten zwar die Sportgeräte, verwüsteten allerdings die Räume und zerstörten Schränke - und fanden so den Schlüssel zum Tresor.
Für den Verein (etwa 500 Mitglieder) besonders bitter, denn erst am Wochenende hatte in der Turnhalle auf der Oskar-Röder-Straße das sachsenweite Nachwuchsturnier "Oskars-Cup" stattgefunden und so etwa 7000 Euro in die Kasse gespielt.
Die Einnahmen waren eigentlich für neue Akrobatikgeräte gedacht
Auch der zweite Vorsitzende Lars Grell (30) ist nach dem Einbruch fassungslos: "Für uns ist da eine gewisse Schockstarre. Das ist ja wie ein zweites Zuhause. So viele Ehrenamtliche stecken viel Energie rein und das wird in wenigen Minuten einfach zerstört."
Die Einnahmen seien eigentlich für neue Akrobatikgeräte gedacht, "vor allem für neue Matten, die sind ja so teuer", so Grell.
Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher kaum, lediglich Fußspuren im Schnee könnten für den Vereins-Chef ein Hinweis sein.
"Doch das müssen die Ermittlungen klären, ob diese damit im Zusammenhang stehen", erklärt Polizeisprecher Marko Laske (50).
Auch Nachwuchs-Kicker Henry Richter (8), der am Oskars-Cup teilgenommen hatte, ist wegen des Vorfalls geknickt: "Ich finde das doof und verstehe das nicht, dass Menschen so was machen."
