Straßen verstopft, Gleise leer: So läuft der DVB-Streik in Dresden

Dresden - Einsame Haltestellen, verstopfte Straßen, Kolonnen auf den Radwegen: Der DVB-Warnstreik legt am Montag ganz Dresden lahm. Währenddessen bahnen sich Einheimische, Berufspendler und Touristen trotzdem ihren Weg durch die Stadt – einige vorbereitet und mit einer Alternative in petto.

Ein seltener Anblick: Die menschenleere Straßenbahn-Haltestelle "Am Postplatz". © Thomas Türpe

Um trotz des Streiks rechtzeitig um 8 in Übigau auf der Arbeit zu sein, startete Doriana Hofmann (43) besonders früh. Doch schon am Postplatz hing sie an der leergefegten Haltestelle fest: "Ich dachte, ich bekomme wenigstens ein Taxi. Doch die sind auch alle belegt."

Auch ihre Kinder litten unter dem Streik: "Meine jüngere Tochter konnte ich noch zu Fuß zur Grundschule bringen. Doch meine ältere ist nicht zur Schule gekommen." Sie würde sich wünschen, dass in solchen Situationen trotzdem in unregelmäßigen Abständen eine Straßenbahn fährt. "Das wäre das Mindeste. Immerhin zahlen wir für Monatskarten."

Auch Kristina Meichsner (34) musste sich wegen des Streiks von einer Fahrt im warmen Bus verabschieden und wählte kurzerhand das MobiBike. Mit ihrem Sohn im Schlepptau, ebenfalls mit Rad unterwegs, bahnten sie sich so gemeinsam ihren Weg Richtung Prager Straße.

Sie steht dem Streik neutral gegenüber: "Ich finde es nicht unbedingt schlecht. Ich leihe mir dann eben ausnahmsweise ein Fahrrad aus."