Fußgänger sorgt für Stau auf Waldschlößchenbrücke: Was war da los?

Dresden - Stau auf der Waldschlößchenbrücke! Darum geriet der Verkehrsfluss auf der Dresdner Elbe-Querung am Sonntag ins Stocken.

Auf der Waldschlößchenbrücke staute sich am Sonntagnachmittag der Verkehr wegen eines Passanten. (Archivbild) © Steffen Füssel

Am Nachmittag standen die Autos auf der Brücke in Richtung Neustadt in einer Warteschlange, die bis auf die Fetscherstraße zurückreichte.

Allerdings währte die Verkehrsstörung nur kurz.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei Dresden ein Mann gemeldet, der sich in die Unterführung verirrt hatte.