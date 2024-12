Straße zum Krankenhaus gesperrt, Einsatzkräfte vor Ort - das ist der schmierige Grund

Dresden - Im Umfeld des Diakonissenkrankenhaus Dresden (Innere Neustadt) hat sich am heutigen Dienstag ein Aufgebot aus Feuerwehr und Polizei gesammelt. Der Grund ist eine größere Ölspur auf der Fahrbahn.

Die Holzhofgasse ist dicht. Schuld ist eine Ölspur auf der Fahrbahn. (Archivfoto) © Ove Landgraf

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, ging eine Meldung über eine Ölspur auf der Holzhofgasse gegen 13.50 Uhr bei Behörden ein. Daraufhin eilten Kräfte der Polizei und Feuerwehr zum Gebiet um das Hospital nördlich der Elbe.

Dort angekommen entpuppte sich der Einsatz jedoch als längeres Unterfangen. Damit die Feuerwehr die Arbeiten an der Ölspur beginnen konnte, sperrte die Polizei die Holzhofgasse gegen 14.30 Uhr ab. Anschließend regelten Beamte den Verkehr. Das hatte auch Auswirkungen auf die angrenzende Bautzner Straße sowie Löwenstraße.

Laut der Dresdner Feuerwehr handelte es sich bei der Verunreinigung um Motoröl. Ein Bus der DVB riss sich die Ölwanne auf, so Feuerwehrsprecher Michael Klahre. Entfernen konnte man den Ölfilm nicht vollständig. Am Abend wurde der Fall an das Straßen- und Tiefbauamt übergeben, das sich jetzt um die Reinigung kümmern wollen.