Stressfreie Weihnachten? Expertin erklärt, wie das geht

Dresden - Die "Stille Nacht" am Heiligen Abend kann schnell in lauten Familienkrach umschlagen. Damit das nicht passiert, hat Stress-Coach Astrid Karrum (51) einige Tipps. Das Motto der Dresdnerin : Stress neu denken!

Stress-Coach Astrid Karrum (51) lädt zu einem 90-minütigen Vortrag mit anschließender Fragerunde ein. © Eric Münch

17 Jahre Erfahrung in Führungspositionen und Personalmanagement hat sie dabei vorzuweisen. "Als ich selbst kurz vor einem Burnout stand, habe ich begonnen, mich mit dem Thema Stress zu beschäftigen."

Sie selbst bezeichnet sich als Perfektionistin - doch gerade das kann Weihnachten crashen. Deshalb rät Karrum: "Weihnachten ist ein Miteinander, keine Geschenke-Schlacht. Fühlen Sie sich überfordert - tief durchatmen. Danach kann man wieder klarer denken. Setzen Sie Prioritäten. Legen Sie die drei wichtigsten Arbeiten für den Tag fest - alles andere wird delegiert."



Auch wichtig: Nein sagen. Zum Beispiel bei der Anzahl der Gäste. "Es muss auch nicht alles perfekt wie in einem Hollywoodfilm sein. Bestmöglich reicht aus."