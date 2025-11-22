Riesiger Andrang: Warum stehen in der Dresdner Altstadt Dutzende Menschen an?

Dresden - Großer Andrang am Samstagmittag in der Dresdner Altstadt! Auf der Schloßstraße 16 eröffnete mit Madame Croissant ein neuer Laden , der zahlreiche Interessierte anzog.

Dutzende Leute warteten bereits eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung vor dem Laden. © TAG24

Es ist die mittlerweile achte Filiale, der seit 2022 in Deutschland gegründeten Kette.

Punkt um 12 Uhr fiel in Dresden der Startschuss, für die ersten 100 Kunden gab es eines der beliebten Croissants gratis. Kein Wunder also, dass die Warteschlange mehrere Meter lang war. Einige Hungrige standen bereits mehr als eine Stunde vorher an - und das bei eisigen 0 Grad.

Diana Kaloev (28), Investorin und ehemalige Bachelor-Kandidatin war ebenfalls vor Ort und beeindruckt vom Interesse.

"Es ist eine der längsten Schlangen, die wir je hatten. Dresden ist auf jeden Fall on fire", zeigt sich die 28-Jährige im Gespräch mit TAG24 begeistert.

In dem kleinen Café werden neben süßen auch herzhafte Croissants (ab 5,50 Euro), sowie Kaffee und Matcha angeboten.

Dianas Lieblinge sind Tomate-Mozarella mit Pesto sowie Lotus Cheesecake. "2026 sind weitere Filialen geplant", verspricht die Influencerin.