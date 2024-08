Stromausfall im Dresdner Osten: Hunderte Haushalte im Dunkeln - Ursache klar!

Dresden - Totalausfall im Dresdner Osten! In der Nacht zu Montag fiel in einem großen Gebiet der Strom aus. Hunderte Haushalte und zahlreiche Straßen lagen im Dunkeln. Schuld waren offenbar zwei Kabelfehler.

Um halb 11 am späten Sonntagabend passierte es: Zahlreiche Wohnungen und Straßen in den Stadtteilen Johannstadt, Blasewitz, Striesen, Gruna und in der Radeberger Vorstadt waren plötzlich ohne Strom.

Schuld an dem Ausfall waren offenbar zwei Kabel-Defekte, einmal an einem Kabel in einer Trafostation und an einem anderen Kabel in der Erde.

"Die Ursachen für diese Kabelfehler können ganz unterschiedlich sein. Man kann sich das ähnlich vorstellen, wie wenn zu Hause ein Kabel kaputt geht", erklärt Weinhold.



Während einige Haushalte bereits nach einer knappen Stunde wieder erhellt waren, dauerte es für andere etwas länger, bis die Lichter wieder an gingen.

"Die letzten Haushalte wurden um 1:30 Uhr wieder an das Netz angeschlossen", so Weinhold.