Tempo 30: Superblitzer steht in Parklücke am Krankenhaus

Dresden - Vor allem nach Feierabend reiht sich hier Auto an Auto. Ein Superblitzer steht seit Mittwochnachmittag in Dresden auf der Fetscherstraße, wacht dort über die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die stadteinwärts unterwegs sind.

Der Superblitzer "parkt" direkt an der Fetscherstraße. © TAG24

Der Blitzeranhänger wurde in unmittelbarer Nähe vom CRTD, dem Zentrum für Regenerative Therapien Dresden, gegenüber vom Universitätsklinikum Dresden, platziert.

Autofahrer, die aus Richtung Waldschlösschenbrücke kommen, müssen sich hier an Tempo 30 halten, sonst löst die Radarfalle aus.

Der Enforcement Trailer soll in der Lage sein, nicht nur Geschwindigkeitsübertretungen im Bild festzuhalten, sondern auch Rotlichtverstöße oder die Nutzung des Handys am Steuer zu erkennen.