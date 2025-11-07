 16.439

Tempo 30: Superblitzer steht in Parklücke am Krankenhaus

An der Fetscherstraße in Dresden wurde der Superblitzer aufgestellt. Dort ist für Autofahrer, die Richtung Stadt fahren, Tempo 30 angesagt.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Vor allem nach Feierabend reiht sich hier Auto an Auto. Ein Superblitzer steht seit Mittwochnachmittag in Dresden auf der Fetscherstraße, wacht dort über die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die stadteinwärts unterwegs sind.

Der Superblitzer "parkt" direkt an der Fetscherstraße.
Der Superblitzer "parkt" direkt an der Fetscherstraße.

Der Blitzeranhänger wurde in unmittelbarer Nähe vom CRTD, dem Zentrum für Regenerative Therapien Dresden, gegenüber vom Universitätsklinikum Dresden, platziert.

Autofahrer, die aus Richtung Waldschlösschenbrücke kommen, müssen sich hier an Tempo 30 halten, sonst löst die Radarfalle aus.

Der Enforcement Trailer soll in der Lage sein, nicht nur Geschwindigkeitsübertretungen im Bild festzuhalten, sondern auch Rotlichtverstöße oder die Nutzung des Handys am Steuer zu erkennen.

Tempo 30 ist angesagt, wenn Ihr stadteinwärts unterwegs seid.
Tempo 30 ist angesagt, wenn Ihr stadteinwärts unterwegs seid.

In Dresden sind 2025 zwei dieser hochmodernen Blitzeranlagen im Betrieb. Eine befindet sich am Uniklinikum, der andere Superblitzer wurde in Dresden-Plauen nahe einer Schule aufgestellt.

