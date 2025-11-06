 31.161

Kurze Wege für den Superblitzer: Eure Geschwindigkeit hängt hier von der Uhrzeit ab

Ein Superblitzer befindet sich in Dresden an der Nöthnitzer Straße, überwacht an der 55. Oberschule Tempo 30.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Radarfalle gesichtet: Eine der beiden hochmodernen Blitzeranlagen in Dresden befindet sich nun in der Nöthnitzer Straße.

Auf der Nöthnitzer Straße überwacht der Blitzer-Anhänger Euer Tempo.
Auf der Nöthnitzer Straße überwacht der Blitzer-Anhänger Euer Tempo.  © TAG24

Bis vor Kurzem befand sich dieser Blitzeranhänger noch in Altplauen, ist nun im Stadtteil Plauen nur wenige Straßen weiter gezogen.

Der Enforcement Trailer überprüft, ob Autofahrer, die in Richtung Uni unterwegs sind, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Und das aus gutem Grund.

Der Blitzer wurde unmittelbar vor dem Schulgebäude der 55. Oberschule "Gottlieb Traugott Bienert" platziert.

Dresden: Neuer Chef beim DRK Dresden: Darum geht der alte
Dresden Lokal Neuer Chef beim DRK Dresden: Darum geht der alte

Zwischen 7 und 18 Uhr sind hier 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. Davor und danach ist Tempo 50 möglich.

Die Radarfalle wurde an einem Schulgebäude platziert.
Die Radarfalle wurde an einem Schulgebäude platziert.  © TAG24
Tempo 30 ist zwischen 7 und 18 Uhr angesagt. Wegen geparkter Autos muss für den Gegenverkehr ab und zu ausgewichen werden.
Tempo 30 ist zwischen 7 und 18 Uhr angesagt. Wegen geparkter Autos muss für den Gegenverkehr ab und zu ausgewichen werden.  © TAG24

Wer innerorts bis zu 10 km/h zu schnell unterwegs ist, riskiert ein Verwarngeld von bis zu 30 Euro. Gröbere Verstöße werden mit höheren Bußgeldern und womöglich noch Punkten in Flensburg bzw. Fahrverboten geahndet.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Dresden Lokal: