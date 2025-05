Technik-Fail in Dresden: Wer ist schuld am verpatzten Start der Digital-Passbilder?

Seit dem 1. Mai benötigen Bürger für die Beantragung eines Personal- oder Reisepasses bundesweit ein digitales Lichtbild, dass direkt vor Ort in den Bürgerbüros oder in einem verifizierten Fotostudio geknipst werden kann. Blöd nur, wenn die dafür benötigte Software nicht mitspielt.

Ex-Innenministerin Nancy Faeser (54, SPD) hatte die neue Technik Ende April vorgestellt. © Jan Woitas/dpa

Immerhin: Dresden steht mit seinen technischen Problemen nicht allein da. Laut BMI seien bundesweit "wenige Einzelfälle" bekannt, eine "zentrale Störung" liege jedoch nicht vor.

In anderen Kommunen sei es laut Bowinkelmann etwa versäumt worden, die zum Auslesen der in Fotostudios gemachten Bilder benötigten 2D-Barcode-Scanner rechtzeitig zu bestellen, trotz "mehrfacher Hinweise des BMI".

Im Fall der sächsischen Landeshauptstadt dürfte das Problem dagegen auf einen Fehler im IT-System zurückzuführen sein: "Darüber hinaus gab es wenige Einzelfälle, in denen die Einstellungen im IT-Verfahren der Kommunen nicht korrekt waren und die Scanner vor Ort daher zwischenzeitlich nicht einsatzbereit waren. Auch hierbei handelt es sich nicht um einen technischen Fehler der Clouds, sondern um eine (noch) nicht richtig erfolgte Einrichtung der Scanner in den Kommunen", so der BMI-Sprecher.

Neben der Option, ein digitales Passbild beim Fotografen oder im Drogeriemarkt zu bekommen, soll es künftig auch möglich sein, mithilfe zweier neuer Systeme ("Point-ID" und "Biometric Go") ein Bild direkt vor Ort im Bürgerbüro anfertigen zu lassen. Wann die "Point-ID"-Technologie, eine Art Tischaufbau für Passbilder und Fingerabdrücke, geliefert werden kann, ist nach Angaben der Stadt Dresden jedoch noch unklar. "Biometric Go", die Möglichkeit per Smartphone ein biometrisches Passbild zu erstellen, soll in der nächsten Woche einsatzbereit sein.