Neue Passbild-Regelung ab Mai: Dresdner haben zwei Optionen

Ab Mai müssen die Passbilder digital vorliegen. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Das digitale Passbild kann einerseits direkt vor Ort im jeweiligen Bürgerbüro angefertigt werden.

Die dafür benötigten Fotoautomaten stehen bisher jedoch nur in den Bürgerbüros Altstadt, Blasewitz und Neustadt zur Verfügung. Für die übrigen Bürgerbüros wurden die Geräte aber bereits bestellt, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Die zweite Option ist der Gang zu einem zertifizierten Fotostudio oder Drogeriemarkt. Eine Übersicht über die teilnehmenden Fotostudios findet Ihr unter: www.alfo-passbild.com.

In der Altstadt besteht etwa die Möglichkeit, das digitale Passfoto bei "Picture People" oder bei "Foto Moch" schießen zu lassen, in der Neustadt sind die Studios "Fotokabinett Grunert" und "PICWRK" zertifiziert. Dresdner Drogeriemärkte sind in der Übersicht allerdings nicht aufgeführt.

Hat man ein digitales biometrisches Passbild von sich geknipst, wird dieses anschließend in eine Cloud hochgeladen und direkt an die Behörden übermittelt. Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) gebe es keine Sicherheitsbedenken bei dieser Cloud.