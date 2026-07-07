Teilnehmer gesucht! Verein will Sport für Demenzkranke an den Start bringen
Dresden - Diagnose Demenz. Sie verändert das Leben radikal - der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Oft geht der Verlust von Lebensqualität, Gesundheit und sozialer Teilhabe damit einher. "Sport - trotz(t) Demenz" heißt ein neues Angebot von Motor Mickten, das viel in Bewegung setzt.
Der Sportverein (knapp 2500 Mitglieder) setzt dabei auf gemeinschaftliches Kegeln, das Bewegung mit Freude verbindet.
"In einer geschützten und wertschätzenden Atmosphäre bieten wir ein speziell angepasstes Angebot an, das neben Mobilität auch Koordination und soziale Kontakte fördert", sagt Projektkoordinatorin Katja Denecke (49).
Speziell qualifizierte Übungsleiter werden dabei alle Teilnehmer einfühlsam und fachkundig begleiten.
Denecke: "Wir möchten mit dem Angebot spätestens ab August starten. Vorausgesetzt, es finden sich ausreichend Teilnehmer für die Trainingsgruppe."
Der Verein hat ihr besonderes Training beworben
Der Verein hat begonnen, dieses besondere Training zu bewerben und Menschen mit Demenz und deren Familien sowie Betreuungspersonen anzusprechen.
Denecke: "Wir wollen sie dabei unterstützen, aktiv zu bleiben. Gleichzeitig schaffen wir für Begleit- und Betreuungspersonen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und etwas für ihre eigene Gesundheit und Entlastung zu tun."
In Mickten hat man eine Mission. "Wir möchten zeigen, dass Bewegung, Gemeinschaft und Lebensfreude auch mit einer Demenzerkrankung selbstverständlich ihren Platz im Vereinsleben haben", so Vereinsgeschäftsführer Chris Mellack (28).
Titelfoto: Holm Helis