Teilnehmer gesucht! Verein will Sport für Demenzkranke an den Start bringen

Dresden - Diagnose Demenz. Sie verändert das Leben radikal - der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Oft geht der Verlust von Lebensqualität, Gesundheit und sozialer Teilhabe damit einher. "Sport - trotz(t) Demenz" heißt ein neues Angebot von Motor Mickten , das viel in Bewegung setzt.

Der SV Motor Mickten will eine Kegel-Sportgruppe für Demenzkranke aufbauen. Projektkoordinatorin Katja Denecke (48, r.) und Übungsleiterin Sylvia Zeißig (65) auf der Kegelbahn des Vereins. © Holm Helis

Der Sportverein (knapp 2500 Mitglieder) setzt dabei auf gemeinschaftliches Kegeln, das Bewegung mit Freude verbindet.

"In einer geschützten und wertschätzenden Atmosphäre bieten wir ein speziell angepasstes Angebot an, das neben Mobilität auch Koordination und soziale Kontakte fördert", sagt Projektkoordinatorin Katja Denecke (49).

Speziell qualifizierte Übungsleiter werden dabei alle Teilnehmer einfühlsam und fachkundig begleiten.

Denecke: "Wir möchten mit dem Angebot spätestens ab August starten. Vorausgesetzt, es finden sich ausreichend Teilnehmer für die Trainingsgruppe."