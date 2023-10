Teure Modernisierung der Salonschiffe "Cosel" und "August", doch neues Design stößt auf Kritik

Dresden - Nach 30 Jahren müssen die "Gräfin Cosel" und "August der Starke" endlich mal zum Body-Lifting. Beide Salonschiffe (Baujahr 1994) der Weißen Flotte werden modernisiert. Ob die Motorschiffe dann ihre Spitznamen "Prohlis" und "Gorbitz" (assoziierte Ähnlichkeiten zu den Plattenbauten beider Stadtviertel in Dresden ) damit verlieren, bleibt allerdings abzuwarten.

Die "Gräfin Cosel" geht zum Lifting auf die Werft. © Eric Münch

Die "Cosel" wird als erste hübsch gemacht: Sie geht bereits Anfang Januar zur Schönheits-OP auf die Werft in Laubegast. Erneuert werden die vier Innenräume mit neuer Aufteilung, die dem Nutzungskonzept für Gastronomie und Konferenzen angepasst werden.

Bestückt werden sie mit neuem Mobilar, wie Konferenztischen, Bistrogarnituren und Loungemobilar. Zudem wird die Technik modernisiert.

Geschäftsführer Stefan Bloch (44): "Wir werten beide Schiffe deutlich auf, sie werden eleganter und zugleich noch besser nutzbar."

Äußerlich schippert die "Cosel" in Zukunft im Schwarz-weiß-Look über die Elbe - was bereits zu einer aufgeregten Diskussion in den sozialen Medien führt: "Schwarz-weiß passt gar nicht ... ", oder: "Sehen wie zwei große schwarze Särge aus" sind nur zwei von etlichen kritischen Wortmeldungen.