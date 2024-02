Tränen auf dem Neumarkt: Dresdner zeigen Solidarität mit der Ukraine

Dresden - Genau vor zwei Jahren fielen russische Truppen in die Ukraine ein und zogen nach der schon länger zurückliegenden Besetzung von Teilen des Landes nun das gesamte Gebiet in einen blutigen Krieg. Bundesweit kam es am Samstag zu Solidaritätskundgebungen mit dem angegriffenen Land. Auch auf dem Dresdner Neumarkt fanden sich weit mehr als tausend Teilnehmer ein.