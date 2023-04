Um fast zwei Drittel gewachsen! Jüdische Gemeinde in Dresden erhält Davidstern

Dresden - Die im Herbst 2021 gegründete Jüdische Kultusgemeinde Dresden in der Neustadt ist mittlerweile um fast zwei Drittel gewachsen.

Am Donnerstag erhielt die Jüdische Kultusgemeinde in Dresden einen Davidstern. © Robert Michael/dpa

"Wir haben aktuell rund 200 Mitglieder", sagte Rabbi Akiva Weingarten (38). Mit einem Altersdurchschnitt von 28 Jahren ist die Kultusgemeinde zudem eine junge Gemeinschaft.

Am Donnerstagabend wurde ein Davidstern an der Außenwand der Synagoge in der Eisenbahnstraße angebracht.

Außerdem auch die Mesusa: eine Schriftkapsel, die einen Toratext auf Pergament enthält.