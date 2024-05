Ansturm auf die vergessenen Fahrräder vom Hauptbahnhof

Dresden - Rund 2700 Fahrräder werden in ganz Deutschland jährlich an Bahnhöfen liegen gelassen oder schlicht vergessen. In Dresden versteigerte die Deutsche Bahn nun 60 Fundräder, die weder als Diebesgut gemeldet waren noch nach zehnwöchiger Aufbewahrungsfrist im Fundbüro abgeholt wurden.