Der Ekel hat kein Ende: Wieder mal Schaben in Dresdner Gastro-Betrieb!

In Dresden kam es mal wieder zu einem Befall mit Schaben in einer Küche. Betroffen ist diesmal eine Falafel-Hütte in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Von Calvin Schröder

Dresden - Erneut musste ein Gastro-Betrieb der Stadt Dresden abgestraft werden. Erst im vergangenen Monat kam heraus, dass "Vita Life" an der Prager Straße bei einer Untersuchung am 27. Juni mit erheblichen Hygiene-Mängeln zu kämpfen hatte. Am selben Tag wurde auch ein nicht weit davon entfernter Falafel-Verkauf unter die Lupe genommen. Betroffen war die "Sanfur Falafel & More"-Hütte auf der Prager Straße. © privat Die Hütte von "Sanfur Falafel & More", aus der orientalischen Spezialitäten verkauft werden, befindet sich auf der Prager Straße.

Bei einer Untersuchung fanden Kontrolleure des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts sowohl tote als auch lebende Schaben in allen Entwicklungsstadien. Sie waren im Bereich von Tiefkühltruhe, Kühlschrank und Palette zu finden. Auch unter der Spüle fanden sich viele tote Tiere, in einer Falle am Eingang waren sogar noch zwei lebende Schaben. Neben dem Ungeziefer gab es auch Unsauberkeiten. Es wurden Mängel in den Ecken, hinter der Abschlusskante und unter der Spüle festgestellt. Die Falafel-Hütte findet man in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. © Steve Schuster Die Vorbereitungsküche wurde am Tag der Kontrolle freiwillig geschlossen. Anschließend erfolgte am 1. Juli die Grundreinigung, danach eine Erweiterung der Schädlingsüberwachung und schließlich die Bekämpfung der unerwünschten Krabbeltiere. Dem Unternehmen droht eine Strafe von mindestens 350 Euro.

Titelfoto: privat